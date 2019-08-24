محكمة البشير تستمع للشهود وتحدد جلسة ثالثة السبت المقبل (فيديو)

عقدت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها بحيازة نقد أجنبي، فيما حددت السبت المقبل لجلسة أخرى.

وأوضح الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبدالله، في إفادته، إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم.

وأفاد عبدالله، بأنه تم العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في مقر إقامة البشير.

وأشار إلى أنه تم تحويل الدعوى من إشرافه بنيابة أمن الدولة، إلى نيابة مكافحة الفساد، بأمر من النائب العام.

كما استمعت المحكمة للرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبدالعظيم طه، بصفته شاهدًا ثانيًا للاتهام.

وأفاد الشاهد الثاني، بأنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، ”ووجدت الأموال ببيت الضيافة“.

فيما قدم الشاهد الثالث، علي صديق حمد، وهو موظف ببنك، إفادته حول قيامه بعدّ الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة.

وذكر أن الأموال التي قام بعدها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهم البشير، شفاهة إلى المحكمة بطلبين، أولهما السماح بزيارته، والثاني الإفراج عنه بالضمان (المالي أو الشخصي).

وقال رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الطاهر، في تصريحات عقب الجلسة، إنهم ”مستعدون لتقديم دفوعات عن البشير“.