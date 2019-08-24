العراق يطلق عملية عسكرية جديدة لتطهير الأنبار من داعش

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الرابعة من عملية ”إرادة النصر“ لتطهير الأنبار، غرب البلاد من تنظيم داعش.

وقال يار الله في بيان صحفي: ”بعد أن حققت المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، انطلقت على بركة الله، المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر السبت 24 آب، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار، من بقايا داعش“.

وأضاف القائد العسكري العراقي أن ”العملية تجري بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي في الأنبار ومحور غرب الأنبار ومديرية شرطة الأنبار وقيادة حرس الحدود الخامسة ،وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي“.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية في العراق ضد داعش، إلا أن التنظيم ما زال قادرًا على شن هجمات في المناطق النائية، واستهداف المدنيين والعسكريين بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، فيما تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر القبض على عدد من عناصره.