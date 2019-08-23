العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي ويبلغه رسالة

استدعى وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد، براين مكفيترز، لإبلاغه رسالة بشأن الأمن القومي العراقي والذي يستدعي ”كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية لمنع أي تدخل خارجي“.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان: إن الوزير ”حث الجانب الأمريكي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات“.

كما أوضح الحكيم أن ”العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته؛ لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه“.

وأكد الوزير أن العراق ”ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة“، مشددًا على أن ”العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية“.

وذكر البيان أن اللقاء ”استعرض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. ومناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباراتي والعسكري ومحاربة الإرهاب“.

وتسببت 4 هجمات ضد مقرات للحشد الشعبي خلال الشهر الماضي بإرباك الوضع الأمني داخل العراق، واستنفار فصائل الحشد التي اتهمت الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل في تنفيذها.