إسرائيل تعتقل مواطنة أردنية

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير سفيان القضاة، أنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنة تدعى هبة عبدالباقي أول أمس.

وأضاف أن وزارة الخارجية وسفارة عمان في تل أبيب تتابعان قضية المواطنة منذ اللحظة الأولى لاحتجازها.

وأشار القضاة في بيان إلى أن القنصل الأردني في تل أبيب، قام اليوم الخميس، بزيارة المواطنة في مركز الاحتجاز للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.

وأوضح أن الوزارة تواصل المتابعة مع السلطات الإسرائيلية للحصول على كافة التفاصيل والحيثيات، ومتابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المواطنة، والإفراج عنها.