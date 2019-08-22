الصومال.. تغييرات تطال قيادات الجيش والمخابرات

قررت الحكومة الصومالية، يوم الخميس، الموافقة على تغييرات في المؤسسة العسكرية والأمنية بالبلاد، شملت قيادات الجيش والمخابرات ومصلحة السجون.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه رئيس الحكومة حسن علي خيري، بحسب إذاعة ”مقديشو“ الحكومية.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القرارات جاءت تلبية لاقتراح قدمته وزارة الدفاع، دون مزيد من التفاصيل.

ووافق المجلس على تعيين نائب رئيس الاستخبارات فهد ياسين حاج في منصب رئيس الاستخبارات خلفًا لحسين عثمان.

كما عيّن قائد القوات البرية العميد أدوى يوسف راغي قائدًا للقوات المسلحة، خلفًا للواء ظاهر آدم علمي.

فيما تم تعيين اللواء عبدي حسن محمد، الذي كان يشغل منصب قائد قوات الشرطة في ولاية جنوب غرب الصومال، قائدًا لقوات مصلحة السجون، خلفًا للجنرال بشير جوبي.

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت المؤسسة العسكرية في الصومال تغييرات، شملت تعيين قادة جدد للأركان والقوات البرية والبحرية ضمن جهود لإعادة هيكلة بنية الجيش ورفع قدراته القتالية.

وينظر مراقبون إلى تلك التغييرات المتتالية باعتبارها خطوة قد تضعف تماسك المؤسسة العسكرية التي تقاتل ضد حركة ”الشباب“.

وأطلقت القوات الحكومية، في الأسابيع الماضية، عمليات أمنية تستهدف قرى وبلدات تسيطر عليها حركة الشباب.