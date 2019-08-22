رفضًا لـ“قانون العمل“.. إضراب واحتجاجات فلسطينية في لبنان

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان؛ رفضًا لقرار وزارة العمل، الذي يفرض على الفلسطينيين الحصول على إجازة عمل.

كما نظم اللاجئون الفلسطينيون تظاهرات احتجاجية، بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية.

وكانت فصائل ”العمل الوطني الفلسطيني“، قد دعت يوم أمس الأربعاء، إلى الإضراب العام والشامل في المخيمات الفلسطينية، إلى حين انتهاء جلسة الحكومة، كما شهدت ليلة الأربعاء، مظاهرات للمطالبة بتجميد قرار وزير العمل.

ومنذُ ساعات صباح اليوم الخميس، أغلقت مداخل المخيمات، وطالب الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين، الحكومة، بالتراجع عن القرار.

وكان وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان قد قال في بيان صادر عنه، في 12 أغسطس/آب الجاري، إنه لا يمكن وقف تطبيق القانون، وإنه مصر على مناقشة الخطة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان حالات احتجاج، منذُ أكثر من شهر ونصف ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض تصريح عمل على اللاجئين الفلسطينيين.

ويشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية، بدأت في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الماضي، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وبحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.