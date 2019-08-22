مقتل 6 عناصر من ”داعش“ في ديالى العراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش المتشدد، إثر محاولتهم استهداف قوات أمنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان، إن المتشددين الستة، قتلوا على يد قوة من الفرقة الخامسة عندما حاولوا استهدافها.

وذكر البيان أن القوة تمكنت من محاصرة العناصر الستة وقتلهم جميعًا بعد الاشتباك معهم.

وأضاف أن بين القتلى أربعة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وضمنهم ما يسمى ”إعلامي ولاية ديالى“، الذي عُثر على كاميرته في منطقة ”قره تبه“ بمحافظة ديالى.

ومؤخرًا، زاد نشاط داعش بالمناطق الحدودية مع سوريا في نينوى والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.