عبدالله حمدوك يؤدي اليمين رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

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أدى الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، اليمين رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.