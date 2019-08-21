أدى الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، اليمين رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.
عبدالله حمدوك يؤدي اليمين رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان
المصدر: رويترز
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أدى الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، اليمين رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.
المصدر: رويترز
أدى الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، اليمين رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.