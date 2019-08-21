عبدالله حمدوك يؤدي اليمين رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

عبدالله حمدوك يؤدي اليمين رئيسًا للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

المصدر: رويترز

أدى الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، اليمين رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

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