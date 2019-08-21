رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل الخرطوم‎

وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى الخرطوم قادمًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لأداء اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في السودان لـ 39 شهرًا.

واستقبل حمدوك مئات السودانيين لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، يوم الأربعاء، ورحبت الجماهير بوصوله وسط فرحة بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ويؤدي حمدوك اليمين الدستورية، مساء اليوم الأربعاء، رئيسًا للوزراء لـ 39 شهرًا مع فريق وزراء مكون من 20 وزيرًا يختارهم حمدوك بالتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وبرز اسم حمدوك للسودانيين عقب اعتذاره الشهير لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير لشغل منصب وزير المالية في آخر تشكيل حكومي في عهده 2018.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان عقب أداء القسم، الأربعاء، إن حمدوك تنتظره ملفات عاجلة، وأضاف أن مشاكل شح السيولة التي تفاقمت قبل نحو عامين، إلى جانب مشاكل السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، هي أبرز الملفات العاجلة التي تواجه رئيس الوزراء الجديد.