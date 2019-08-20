السودان يُعلن رسميًا تشكيل المجلس السيادي

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اكتمال تشكيل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعضوية مدنيين وعسكريين.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة.

وأوضح في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس السيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء ركن إبراهيم جابر.

وأضاف أن عضوية المجلس من المدنيين شملت، حسن محمد شيخ ادريس قاضي، وصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، محمد حسن عثمان التعايشي، عائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

وأشار إلى أن البرهان سيؤدي القسم رئيسًا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء في الساعة 11 من صباح غد الأربعاء، بينما أعضاء المجلس سيؤدون القسم أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء في الساعة الـ1 من ظهر اليوم ذاته، فيما سيتم تعيين رئيس الوزراء بذات اليوم بحيث يؤدي القسم في الساعة الـ9 من مساء اليوم نفسه.

وحول تعيين رئيس القضاء؛ أضاف كباشي، أن مجلس السيادة هو الذي يعين رئيس القضاء والنائب العام بحسب الوثيقة الدستورية.

وفي وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء، توافق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير، على تعيين القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيسًا للقضاء بالبلاد، كما اتفقت الأطراف أيضًا على تعيين الهادي مكاوي نائبًا عامًا للبلاد.