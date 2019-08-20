الحرية والتغيير ترشح امرأة لرئاسة القضاء السوداني‎

أبلغت مصادر متطابقة في قوى إعلان الحرية والتغييرفي السودان، ”إرم نيوز“، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح القاضية نعمات عبد الله خيري لرئاسة القضاء السوداني.

وقالت المصادر إن قوى الحرية دفعت بنعمات للمجلس العسكري بغية التوافق على ترشيحها لرئاسة القضاء ليؤدي المجلس السيادي القسم أمامها.

وذكر القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا على تعيين نعمات عبد الله خير رئيسًا للقضاء.

وتأخر صدور قرار تعيين رئيس للقضاء السوداني والنائب العام في السودان وسط جدل كثيف خلال اليومين الماضيين.

وحالت أسباب قانونية دون تعيين المجلس العسكري لرئيس القضاء والنائب العام، لتعارض ذلك مع الوثيقة الدستورية التي نصّت على عدم أحقية المجلس بإصدار مراسيم للتعيين منذ لحظة التوقيع النهائي على الدستورية.

وذكرت المادة“1″ بالفصل الأول من الأحكام العامة الواردة في وثيقة الدستور، أنّ الوثيقة تسري منذ لحظة التوقيع عليها، وأنّ المجلس العسكري لا يُحل إلا بأداء مجلس السيادة للقسم.