تقرير: عقوبات أمريكية جديدة على ”حزب الله“ ستشمل وزراء مسيحيين ورجال أعمال

عممت صحيفة ”نهار نت“ اللبنانية الإلكترونية تقريرًا يقول إن الإدارة الأمريكية توشك على الانتقال في العقوبات المفروضة على حزب الله اللبناني إلى مرحلة جديدة، تتضمن مقاطعة رجال الأعمال والوزراء المسيحيين في الحكومة اللبنانية المتعاونين مع حزب الله.

ونقل الموقع باللغة الإنجليزية معلومات نسبتها ”الأخبار“ المقربة من حزب الله“ إلى ”أصدقاء واشنطن“، بأن الإدارة الأمريكية ستوسع عقوباتها على جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، لتشمل قيادات حزبية مسيحية معروفة بتحالفها مع الحزب، في تشكيلات التيار الوطني الحر، والمردة والحزب القومي الاجتماعي السوري .

ويشير التقرير إلى أن قرارات المقاطعة الأمريكية، المنتظرة، ستشمل وزراء في الحكومة ورجال أعمال داخل وخارج لبنان متهمين بتسهيل العمليات المالية لحزب الله. وستتضمن هذه الإجراءت قيودًا تتجاوز المعاملات المالية لتصل إلى الحركة والسفر.