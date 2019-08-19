محامي البشير: الرئيس لا يملك إلا منزلًا واحدًا ومزرعة صغيرة (فيديو إرم)

كشف المحامي أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الاثنين، عن أملاك الأخير التي اعترف بها بعد أكثر من ثلاثين عامًا قضاها في الحكم.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية عقب أول جلسة من محاكمة البشير، إن موكله خرج من الحكم لا يملك سوى منزل واحد في أحد أرقى الأحياء بالخرطوم، إضافة إلى مزرعة صغيرة شرق العاصمة.

وأضاف: ”عندما تحدثت مع الرئيس حول التهمة الموجهة إليه وهي (الثراء الحرام)، سألته عن ممتلكاته في السودان أو خارجها، فأبلغني أنه يمتلك منزلًا واحدًا في حي كافوري، ومزرعة صغيرة في مشروع السليت شرق العاصمة الخرطوم مساحتها 8 فدانات وهذا كل ما يملكة في البلاد“.

وبدا الطاهر؛ الذي تولى رئاسة البرلمان في عهد البشير، واثقًا من إمكانية اسقاط التهمة عن موكله خلال الجلسات القادمة، قائلًا: ”لا نستطيع أن نستبق الأحداث الآن، ولكن لدينا من الأدلة الدامغة ما نستطيع أن ندفع به التهمة عن الرئيس عمر البشير وبراءته“.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، بدأت في العاصمة الخرطوم محاكمة عمر البشير بتهمة الفساد، وسط إجرات أمنية مشددة، حيث سمحت السلطات لعدد صغير من أفراد أسرته بدخول القفص بعد الجلسة للتحدث معه.

وكان رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، قد أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وفي وقت سابق أيضًا، وجه النائب العام في السودان، اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به بدون تحديد موعد لمحاكمته عن هذه التهمة.