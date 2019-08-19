البشير مبتسمًا في أول ظهور له من خلف القضبان

ظهر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، خلف القضبان، خلال أولى جلسات محاكمته بتهم الفساد، وكان مبتسمًا على غير العادة.

وكان الرئيس المخلوع، قد وصل في وقت سابق، محاطًا بحراسة مشددة، إلى محكمة في الخرطوم حيث يُحاكم بتهم الفساد.

وكان علاء الدين عبد الله، وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قال في يونيو الماضي، إن البشير متهم ”بحيازة المال الأجنبي، واستلام هدايا بصورة غير رسمية“.

وستمثل محاكمة البشير، اختبارًا لمدى جدية السلطات السودانية، في محاولة محو إرث حكمه المستبد الذي استمر 30 عامًا، واتسم بعنف واسع النطاق، وانهيار اقتصادي، وانفصال جنوب السودان.

ووجهت للبشير، أيضًا في شهر مايو أيار، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.