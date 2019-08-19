عائلة طليب لـ ”إرم نيوز“: إسرائيل رفضت طلبًا لرشيدة بزيارة غزة والضفة

قال بسام طليب، خال النائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إن رشيدة ستعيد مجددًا محاولة زيارتها للأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذه المرة الثانية التي ترفض إسرائيل زيارة طليب لفلسطين.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن إسرائيل رفضت الشهر الماضي طلبًا للنائب بالكونغرس الأمريكي لزيارة قطاع غزة والضفة الغربية؛ الأمر الذي دفعها لإعادة الكرة بطلب زيارة جدتها وعائلتها بالضفة فقط.

وتابع طليب: ”كنا ننتظر بفرحة عارمة وصول رشيدة إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتفاجأنا بقرار الحكومة الإسرائيلية ولم تكتمل فرحتنا“.

وأكمل قائلًا: ”جميعنا رفضنا الشروط المجحفة للاحتلال، ورشيدة وعدتنا أن تبذل جهدها وتنتصر وتقدر أن تزور عائلتها وبلدها فلسطين دون قيد أو شرط وبكرامة، ولن تقبل بأي شروط ولن تطلب المن من أحد لزيارة أهلها“.

ومضى يقول: ”رشيدة تدفع ثمن مناصرتها للقضية الفلسطينية وإسرائيل تريد من رشيدة زيارة الكيان الإسرائيلي أولًا، وأزعجهم أن زيارتها للأراضي الفلسطينية فقط لا غير؛ وهذا السبب الرئيسي لمنعها“.

يذكر أن الاحتلال منع النائبتين في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، من زيارة الأراضي الفلسطينية، وتراجع لاحقًا عبر السماح لرشيدة بزيارة الضفة الغربية بشروط وصفت بالمجحفة؛ الأمر الذي رفضته رشيدة.