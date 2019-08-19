النظام السوري: مدرعات تركية اجتازت الحدود لمساعدة المعارضة في خان شيخون

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، يوم الاثنين، أن آليات مدرعة تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود إلى شمال غرب سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة الذين يواجهون تقدم قوات الحكومة في بلدة ”خان شيخون“ جنوب محافظة إدلب.

وندّدت دمشق، يوم الاثنين، بدخول رتل عسكري تركي إلى جنوب محافظة إدلب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ”سانا“ عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إن ما وصفته بـ“السلوك العدواني، لن يؤثر في عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة“ المتشددين في البلدة الواقعة بمحافظة إدلب وفي مناطق أخرى.

وأضاف المصدر أن ”آليات تركية محملة بالذخائر.. في طريقها إلى خان شيخون لنجدة جبهة النصرة؛ ما يؤكد مجددًا استمرار الدعم الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات المتشددة“.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قصفًا سوريًّا وروسيًّا استهدف الرتل لمنعه من التقدم، حسب ”فرانس برس“.