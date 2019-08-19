”حماس“: الوضع المالي صعب وإيران تدعم الحركة بالمال والسلاح

قال ماهر صلاح رئيس حركة حماس في الخارج، إن تقارب حركته مع إيران شهد في الفترة الأخيرة تراجعًا واضحًا، إلا أنه ومع ذلك فإن طهران تدعم الحركة بالمال والسلاح.

وأكد أن حركته تمر بوضع مالي صعب، ولكنها ليست محاصرة في علاقاتها الدولية خاصة مع إيران التي بدأت منذ وقت مبكر وتحديدًا منذ بداية التسعينات“.

وأضاف في تصريح متلفز مساء الأحد أن ”إيران تقدم الدعم على المستويات كافة لحماس، وفي الزيارة الأخيرة كان ثمة استقبال ممتاز وتفاعل على أعلى مستوى“.

وتابع: ”أخذنا الدعم المالي والسياسي والمعنوي من إيران وغيرها دون أي شرط، إننا لسنا محسوبين على أي مشروع آخر في المنطقة، ونحن في علاقاتنا السياسية لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى“.

يذكر أن ماهر صلاح كان ضمن وفد ”حماس“ الذي زار إيران في يوليو الماضي برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي.

وكانت العلاقة بين حماس وإيران، شهدت، نوعًا من الفتور، عقب أحداث الصراع الداخلي، المندلع في سوريا منذ أواخر 2011، لكن مسؤولين في الحركة قالوا في 2017، إن العلاقات مع إيران عادت إلى سابق عهدها.