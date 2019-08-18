نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، وفقًا لما نقلت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية على موقعها الإلكتروني.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله ”بغض النظر عن الانتخابات (ستعقد في أيلول/سبتمبر المقبل)، سنشرع في حملة عسكرية واسعة إذا لزم الأمر“.

ونفى تجنب خوض عملية عسكرية في غزة لاعتبارات الانتخابات، وقال: ”سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي“.

وجاءت تصريحات نتنياهو تعقيبًا على إقدام الجيش الإسرائيلي ليلة السبت- الأحد، على قتل 3 شبان فلسطينيين قرب السياج الفاصل، شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت، أنه ”رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار“.