الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي ويسلمه ”رسالة حازمة“

أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان، وتسليمه ”رسالة حازمة“ بشأن الانتهاكات في المسجد الأقصى، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان، أنّ ”وزارة الخارجية استدعت السفير الإسرائيلي، ظهر اليوم، وطالبته بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف، والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي“.

وأضاف، أنّ ”أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة، لنقلها فورًا لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات وجميع المحاولات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف“.

وأشارت الخارجية الأردنية، إلى أنّها ”أبلغت السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، والسماح بصلاة اليهود فيه، كما جرى التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا، هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط“.