تقرير: نتنياهو منع طليب وعمر من دخول إسرائيل لتعزيز فرصته بالفوز بالانتخابات

قالت مجلة أمريكية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر منع النائبتين الأمريكيتين المسلمتين رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل، ليس استجابة لطلب صديقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل لتعزيز فرصته بالفوز بالانتخابات المقبلة.

وذكرت مجلة ”ناشيونال انترست“، في تقرير لها، أن ”طليب وعمر أعلنتا من قبل دعمهما للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا لإجبارها على تغيير سياساتها، وأن نتنياهو أخذ في الاعتبار موقفهما هذا بقراره منع دخولهما إسرائيل“.

ونقلت المجلة عن محللين سياسيين أمريكيين قولهم إن“ قرار نتنياهو لم يكن استجابة لتغريدة ترامب بمنعهما من دخول إسرائيل على الرغم من التكهنات في هذا الشأن“، لافتة إلى أنه ”من المؤكد أن قرار نتنياهو يأتي في إطار المعركة الانتخابية المحتدمة في إسرائيل والتي يسعى من خلالها لتعزيز قاعدة الدعم لليمين الإسرائيلي“.

وأفادت المجلة بأنه ”من الواضح أن نتنياهو يرى في قرار منع النائبتين الأمريكيتين المسلمتين فرصة لإظهار إصراره وقوته في محاربة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل“.

في السياق، نقلت المجلة عن عمر ردًا على قرار المنع، قولها إنه ”من السخرية أن تتخذ ما تسمى بالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط هذا القرار لأنه يشكل إهانة لقيم الديمقراطية وردًا سقيمًا على زيارة مسؤولين حكوميين من دولة حليفة“.

من جانبه، رأى فيليب ويس، مدير موقع ”موندويس“ الإخباري الأمريكي، أنه ”ينبغي على الولايات المتحدة وقف المساعدات لإسرائيل بسبب انتهاجها سياسة عنصرية بقرار نتنياهو منع دخول طليب وعمر“.

وقال فيليب إن ”طليب وعمر نائبتان مسلمتان تم منعهما من دخول إسرائيل بسبب ديانتهما ولونهما، وأنا متأكد بأن إسرائيل كانت ستسمح لهما بالدخول ضمن لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي زارت إسرائيل الأسبوع الماضي لأنها تدعم إسرائيل“.