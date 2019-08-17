سياسي فلسطيني: الفصائل تمارس ضغوطًا على فتح وحماس ‎لتفعيل المصالحة

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤول إقليم غزة صالح ناصر، عن جهود تبذلها الفصائل الفلسطينية مع حركتي فتح وحماس لتحريك عجلة المصالحة.

وقال ناصر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن الفصائل تبذل جهودًا لتفعيل ملف المصالحة بين الحركتين عبر الوصول إلى آلية تمكن من تطبيق الاتفاقيات الموقعة ودعوة الإطار القيادي للمنظمة للانعقاد.

وأوضح أن الفصائل تمارس ضغوطًا على فتح وحماس من أجل تحريك الملف، بما يضمن مواجهة فلسطينية موحدة للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وتحديدًا ”صفقة القرن”.

ولفت ناصر إلى أن الفصائل الفلسطينية تريد مصالحة على أساس حوار وطني شامل وانعقاد للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وصولًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعقبها انتخابات شاملة.

يذكر أن المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس متوقفة منذ محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله في مارس/آذار 2018، حينما كان يقوم بزيارة رسمية إلى قطاع غزة.

وتطالب حركة فتح بتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الموقع مع حركة حماس، في حين تصر الأخيرة على التمسك باتفاق 2011، والدعوة لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية.