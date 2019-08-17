السودان.. المهدي يطالب بـ“ميثاق شرف ”لضبط الشراكة المدنية العسكرية

طالب زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي اليوم السبت، بميثاق شرف لضبط مرحلة الشراكة المدنية العسكرية بطريقة مؤسسية حتى تعبر البلاد إلى مرحلة الانتخابات.

جاء ذلك في في كلمة المهدي أمام حفل التوقيع النهائي على وثقية الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الخرطوم.

وقال المهدي إنّ المرحلة المقبلة في البلاد ستكوّن شراكة بين القوى المدنية التى حققت التحول، والتي لم تلوث مواقفها، متابعًا: ”سنفتح الباب ليشارك الجميع في عرس السودان ونصرته“، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية أن ”تكون المرحلة المقبلة دون إقصاء“.

وتعهد رئيس أكبر الأحزاب السياسية السودانية، بالعمل المشترك تحقيقًا للحكم المدني المفضي إلى السلام والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة احتكامًا لخيار الشعب.

وثمن المهدي دور ”الأشقاء العرب وممثلي الاتحادين الأفريقي والأوروبي“، ودعاهم لـ“شراكة حقيقية مع السودان قوامها الصداقة ومحبة الشعب السوداني“.