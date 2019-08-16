إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من قطاع غزة

اعترض نظام ”القبة الحديدية“ في إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، صاروخًا واحدًا على الأقل، أُطلق من قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، نشرته قناة ”كان“ الرسمية، فإن الحادث لم يسفر عن ”أضرار أو إصابات بشرية حتى الآن“.

وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، قال شهود عيان إسرائيليون من مناطق مدينة سديروت، ومجمع إقليمي النقب (جنوب)، المحاذية لقطاع غزة، إنهم سمعوا أصوات انفجارات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ إنه تم إطلاق صفارات الإنذار ثلاث مرات، في مناطق غلاف غزة.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وشهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة، مساء الجمعة، مسيرات ”العودة“ الأسبوعية، والتي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 63 شخصًا بينهم 32 بالرصاص الحي، بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.