الحريري: نأمل بحل أزمة الحدود البحرية مع إسرائيل في سبتمبر

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس عقب محادثات في واشنطن، إنه يأمل في قرار نهائي، قد يصدر في سبتمبر/ أيلول المقبل، بشأن مقترح لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل يتعلق بمواقع تنقيب عن الطاقة.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتزام لبنان بالمحادثات وجدد استعداد واشنطن لتسهيل المناقشات.

وقال الحريري في بيان صحفي عقب اجتماعه مع بومبيو إن لبنان ”يعتبر العملية ممكنة وسيواصل دعم الخطوات الدستورية التالية من أجل حل نهائي في الشهور القادمة آملا أن يتم ذلك في سبتمبر أيلول“.

ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين.

وقال بومبيو في بيانه إن قرارا بشأن النزاع ”سيعود بفائدة كبيرة“ على لبنان والمنطقة.

وأضاف الوزير الأمريكي: ”نحن مستعدون للمشاركة كوسيط في المناقشات البحرية ونأمل في أن نرى قريبا مناقشات بناءة بشأن هذه القضايا المهمة“.

وتقود الولايات المتحدة منذ قرابة سنتين، وساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لحل الصراع الحدودي بينهما، لا سيما الحدود البحرية حيث حقول النفط والغاز المكتشفة.

ويخوض لبنان نزاعًا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9، والأخيرة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ورفض لبنان مقترحًا أمريكيًا في 2012 يقوم على منح 360 كم مربعًا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

وبدأ الحريري زيارة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي، في حين قال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إنها زيارة خاصة، لا جدول أعمال لها.