قوى التغيير في السودان: أبلغنا حمودك رسميًا باختياره رئيسًا للوزراء‎

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إبلاغ عبدالله حمدوك، رسميًا، باختياره رئيسًا للوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، إنه ”تم رسميًا إجازة (اختيار) عبدالله حمدوك بواسطة المجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير (أعلى هيئات قوى الحرية والتغيير)“.

وأضاف أنه ”تم إبلاغ حمدوك رسميًا بالترشيح (من المفترض أن يصادق المجلس السيادي على هذا الترشيح لاحقًا)، وسيصل البلاد خلال أيام“، دون تحديد.

وأشار الأصم إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه عددًا من القضايا التي تتطلب حلولًا عاجلة، مثل قضية النازحين واللاجئين في دول الجوار.

وحسب الإعلان الدستوري الموقع في 17 يوليو تموز الماضي بين ”المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير“، فإن اختيار رئيس مجلس الوزراء يتم من طرف قوى الحرية والتغيير ويعتمد من قبل مجلس السيادة. ‎