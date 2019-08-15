قوة إسرائيلية خاصة تعتقل قياديًا فتحاويًا في القدس

اعتقلت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال، ظهر يوم الخميس، أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش.

وأفاد شهود عيان بأن ”قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اختطفت درويش أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهرًا“.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن درويش قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، حيث اعتقل درويش عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

وتشهد قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيلًا طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية.

بالتوازي مع ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل.

وبحسب شهود عيان، فإن ”سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية“.

وأضاف الشهود أن ”اقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال“.