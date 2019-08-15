مقاتلات سلاح الجو الليبي تقصف مطار ”زوارة“ غرب طرابلس

شنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني الليبي عدة غارات جوية صباح اليوم الخميس، على مطار زوارة غرب العاصمة طرابلس.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر عسكرية أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيات في المطار وغرفة التحكم بالطيران التركي المسير، وقامت بتدمير ”هنغر“ كان يستخدم لتخزين وصيانة الطائرات من دون طيار.

وأشارت المصادر إلى أن القصف كان دقيقًا، واستثنى إصابة صالة الركاب والمدرج.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد أخطرت إدارة مطار زوارة في الـ4 من شهر آب/أغسطس الجاري، بتوقفها عن استخدامه في تسيير رحلات موظفيها.

وجاء إخطار البعثة عقب قرار وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ”بمنع هبوط طائرة المبعوث الأممي غسان سلامة بمطار زوارة واستبداله بمطار معيتيقة أسوة بالليبيين“، وهو القرار الذي اتخذ على خلفية ما ورد في إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن عن استخدام المليشيات لمطار معيتيقة لأغراض عسكرية.