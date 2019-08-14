النظام السوري يقر بإسقاط إحدى طائراته في إدلب

أكد مصدر عسكري سوري إسقاط طائرة تابعة لقوات النظام في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن المصدر، قوله إن جماعات المعارضة المسلحة أسقطت طائرة حربية سورية يوم الأربعاء في إدلب.

وبين المصدر أن الطائرة كانت مكلفة بتدمير مقرات جماعة جبهة النصرة، مشيرًا إلى أن مصير الطيار لا يزال مجهولًا.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في المعارضة المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المعارضة أسقطت طائرة حربية تابعة للنظام السوري في محافظ إدلب.

وأفادت هيئة تحرير الشام المتشددة، بأن مقاتليها أسقطوا طائرة حربية من طراز ”سوخوي-22“ كانت قد أقلعت من قاعدة جوية في محافظة حمص.

وقال المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، إن الطيار الذي قفز من الطائرة، وقع في الأسر.

وسقطت الطائرة قرب خان شيخون، وهي بلدة تسيطر عليها المعارضة وتعرضت لهجوم بغاز السارين في 2017، وتواجه حاليًا هجومًا حكوميًا تسانده روسيا.