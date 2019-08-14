مسؤول فلسطيني: العدوان على القدس سيشعل شرارة العنف في المنطقة بأسرها

حذر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، اليوم الأربعاء، من استمرار العدوان الإسرائيلي على المقدسيين الذي من شأنه أن يؤدي إلى إشتعال شرارة مواجهة عنيفة في المنطقة بأسرها.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائمة للوقوف على كل مجريات الأحداث في العاصمة المحتلة، ويجرون اتصالات على أعلى المستويات لتوفير حماية دولية للمقدسيين.

وأكد أن مخططات الاحتلال الرامية إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من الشمال والجنوب ”لن تمر“.

وفي الإطار ذاته، التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، أمس الثلاثاء، وفدًا ضم 35 عضوًا من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، برئاسة رئيس الأقلية الجمهورية فى الكونغرس، كيفن مكارثي.

وأكد عريقات خلال اللقاء أن طريق السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التقى الوفد الأمريكي وأكد له أن الشعب الفلسطيني تواق للسلام المبني على الحق والعدل، والرئيس بذل كل الجهود في لقاءاته الأربعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى صيغة سلام عادلة وشاملة، لكن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات أحادية أدت إلى قتل المسار التفاوضي والسياسي، خاصة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف اشتية ”الإدارة الأمريكية بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي، سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، والأونروا، وقامت بتشجيع الاستيطان“.

وتابع ”أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدوليين، وأن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة ما بين الأطراف جميعًا، أهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال“.