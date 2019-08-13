لبنان.. استنفار في مخيم عين الحلوة بعد مقتل عنصر بعصبة الأنصار الفلسطينية

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن القوى الأمنية أعلنت حالة الاستنفار بمحيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فجر اليوم، بعد مقتل عنصر بـ“عصبة الأنصار الفلسطينية“. وأضافت الوكالة اللبنانية نقلا عن مراسلتها في صيدا أن ”عصبة الأنصار“ وبعض المجموعات الإسلامية في مخيم عين الحلوة،استنفرت عناصرها إثر اغتيال العنصر في ”عصبة الأنصار“ محمد توفيق لطفي الملقب بـ“أبو…