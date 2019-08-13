لبنان.. استنفار في مخيم عين الحلوة بعد مقتل عنصر بعصبة الأنصار الفلسطينية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن القوى الأمنية أعلنت حالة الاستنفار بمحيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فجر اليوم، بعد مقتل عنصر بـ“عصبة الأنصار الفلسطينية“.
وأضافت الوكالة اللبنانية نقلا عن مراسلتها في صيدا أن ”عصبة الأنصار“ وبعض المجموعات الإسلامية في مخيم عين الحلوة،استنفرت عناصرها إثر اغتيال العنصر في ”عصبة الأنصار“ محمد توفيق لطفي الملقب بـ“أبو جندل“.
وعن الحادثة، أوضحت الوكالة أن مسلحا أطلق النار باتجاه ”أبو جندل“ في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور، وليس إصابته كما تردد سابقا، ونقلت جثته إلى مستشفى النداء الإنساني داخل مخيم عين الحلوة.