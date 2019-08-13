بعد ”زلة لسان“ قناة المملكة.. برلماني أردني لسفير سوريا السابق: ”لا تنفخ بنار الفتنة“

هاجم البرلماني الأردني طارق خوري، السفير السوري السابق لدى عمان بهجت سليمان، متهمًا إياه بـ“محاولة إهانة المملكة“.

ويأتي ذلك وسط جدل واسع أثارته مذيعة قناة ”المملكة“ شبه الرسمية في الأردن، عندما وصفت جيش النظام السوري، خلال نشرة أخبار، بـ“جيش الاحتلال“.

ورغم اعتذار القناة والمذيعة رسميًا، إلا أن سليمان شن هجومًا على الأردن، قائلًا عبر حسابه في ”تويتر“: ”تلفزيون المملكة الهشيمية، يسمي قوات الجيش العربي السوري بقوات الاحتلال السوري“.

▪تلفزيون ( المملكةالهشيمية) :

▪يسمي قوات الجيش العربي السوري البطل التي تسحق الإرهابيين في جنوب إدلب ب

( قوات الإحتلال السوري)!!! — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) August 12, 2019

ورد خوري، يوم الثلاثاء، قائلاً على صفحته في ”تويتر“، إن ”اللواء بهجت سليمان ردّ على الخطأ بخطأ مقصود، ومحاولة لإهانة المملكة الهاشمية“.

وأضاف خوري موجهًا كلامه لسليمان: ”كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة، حاول وفشل غيرك في فعلها“.

وخوري معروف بقربه من النظام السوري، وقد هاجم قناة المملكة بعد الخطأ الذي وقعت به المذيعة.

اللواء بهجت سليمان ردّ على الخطأ بخطأ مقصود، ومحاولة لإهانة المملكة الهاشمية. سوريا مع كل الجور الذي تعرضت له، لا ولم ولن تتعامل بالكيد والضغائن، *والذي يحبّ سوريا لا يمكنه أن يبغض الأردن*. كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة حاول وفشل غيرك في فعلها… — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) August 13, 2019

وفي تعليق من سليمان فيما يبدو على تغريدة خوري، كتب السفير السوري السابق على ”تويتر“: ”يبدو أن حذف حرف واحد، أوجع الجار الشقيق، لماذا: لأن كلمة الحق توجع كثيرًا“، على حد قوله.

▪يبدو أن حذف حرف واحد ، أوجع الجار الشقيق.. عندما باتت ( الهاشمية ) : ( الهشيمية )

▪لماذا : لأن كلمة الحق توجع كثيرا. — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) August 13, 2019

وقدمت إدارة القناة اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها في ”فيسبوك“ مؤكدة أنه تمت محاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي وقعت به المذيعة.