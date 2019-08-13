بعد ”زلة لسان“ قناة المملكة.. برلماني أردني لسفير سوريا السابق: ”لا تنفخ بنار الفتنة“

بعد ”زلة لسان“ قناة المملكة.. برلماني أردني لسفير سوريا السابق: ”لا تنفخ بنار الفتنة“

المصدر: فريق التحرير

هاجم البرلماني الأردني طارق خوري، السفير السوري السابق لدى عمان بهجت سليمان، متهمًا إياه بـ“محاولة إهانة المملكة“.

ويأتي ذلك وسط جدل واسع أثارته مذيعة قناة ”المملكة“ شبه الرسمية في الأردن، عندما وصفت جيش النظام السوري، خلال نشرة أخبار، بـ“جيش الاحتلال“.

ورغم اعتذار القناة والمذيعة رسميًا، إلا أن سليمان شن هجومًا على الأردن، قائلًا عبر حسابه في ”تويتر“: ”تلفزيون المملكة الهشيمية، يسمي قوات الجيش العربي السوري بقوات الاحتلال السوري“.

ورد خوري، يوم الثلاثاء، قائلاً على صفحته في ”تويتر“، إن ”اللواء بهجت سليمان ردّ على الخطأ بخطأ مقصود، ومحاولة لإهانة المملكة الهاشمية“.

وأضاف خوري موجهًا كلامه لسليمان: ”كن محضر خير يا سيادة اللواء ولا تنفخ بنار فتنة، حاول وفشل غيرك في فعلها“.

وخوري معروف بقربه من النظام السوري، وقد هاجم قناة المملكة بعد الخطأ الذي وقعت به المذيعة.

وفي تعليق من سليمان فيما يبدو على تغريدة خوري، كتب السفير السوري السابق على ”تويتر“: ”يبدو أن حذف حرف واحد، أوجع الجار الشقيق، لماذا: لأن كلمة الحق توجع كثيرًا“، على حد قوله.

وقدمت إدارة القناة اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها في ”فيسبوك“ مؤكدة أنه تمت محاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي وقعت به المذيعة.

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