رئيس مجلس الأمة الكويتي يدعو لتحرك دولي للضغط على إسرائيل

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم اليوم الإثنين، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

وقال الغانم، في تصريح صحفي، إن ”الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى المبارك، يثبت مجددًا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة“.

وأضاف أنه ”من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عمومًا يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند“.

وأوضح أن ”مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثًا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا“.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد، المستوطنين من دخول الأقصى لتزامن ذلك مع صلاة العيد، وسمحت لاحقًا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين قرب باب المغاربة، الذي تستخدمه الشرطة والمستوطنون لاقتحام الأقصى.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين فأخرجت عناصر الشرطة المستوطنين واعتدوا على المصلين الفلسطينيين موقعين نحو 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم للمستشفيات في القدس حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.