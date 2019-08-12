قناة ”المملكة“ الأردنية تعتذر عن خطأ بحق الجيش السوري

قدمت قناة ”المملكة “ التلفزيونية الأردنية اليوم الإثنين توضيحًا واعتذارًا عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية يوم أمس الأحد.

وقالت في منشور على صفحتها على ”فيسبوك“: ”تود قناة المملكة أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية بالأمس، حيث وصف جيش الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطأ بـ (جيش الاحتلال السوري)، وقد تم محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ“.

توضيح من قناة المملكةتود قناة المملكة أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية بالأمس،… تم النشر بواسطة ‏AlMamlaka TV – قناة المملكة‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠١٩

وجددت القناة بذات المنشور التزامها بالمهنية والموضوعية في تغطياتها ونشراتها الإخبارية وبرامجها، وتجدد اعتذارها عن أي لبس تسبب به هذا الخطأ غير المقصود.