العراق يرفض مشاركة إسرائيل في تأمين مرور السفن بالخليج العربي

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الإثنين، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.

جاء ذلك في تغريدة على ”تويتر“، على خلفية إعلان إسرائيل، الثلاثاء الماضي، مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج.

وقال الحكيم إن ”العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني (إسرائيل) في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي“.

وأضاف أن ”دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج“.

وأشار الحكيم إلى أن ”العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة“.

واعتبر أن ”وجود قوات غربية في المنطقة سيزيد من التوتر“.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تشارك في الخطة الأمريكية لـ“تأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية“.

وقال كاتس، إن تلك الخطة هي ”مصلحة إسرائيلية واضحة“.

وتصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية ملفي البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة بمياه الخليج.

ويشغل مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية إستراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.

ويعود تصاعد التوتر، إلى ارتفاع حدة القيود المفروضة على تجارة النفط الإيرانية إلى العالم، بفعل عقوبات أمريكية فرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وضاق الخناق أكثر عليها في مايو/ أيار الماضي.

كما تصاعدت حدة التوتر مساء 19 يوليو/ تموز الماضي، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، ”لخرق لوائح تتعلق بالمرور“، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يومًا.

وتعرضت ناقلات نفط لدول مختلفة، وطائرة تجسس أمريكية لهجمات منذ مايو/ أيار الماضي، قرب المضيق، وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.