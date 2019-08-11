قيادي فتحاوي: على ”حماس“ ترك اتفاقيات ”العار“ مع الاحتلال‎ الإسرائيلي

طالب حازم أبوشنب عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“، اليوم الأحد، حركة ”حماس“ بالتخلي عن ما وصفها بـ“اتفاقيات العار“ مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبوشنب في بيان صادر عنه، إن ”على حركة حماس الانضمام إلى روح الوحدة الوطنية والنضال ضد المحتل، وأن تترك اتفاقات العار مع الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، وأن تعود إلى الحضن الفلسطيني الوطني“.

وأدان القيادي الفتحاوي ”الانتهاكات الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في محيط المسجد الأقصى المبارك وداخله“.

وطالب أبوشنب ”الدول العربية والإسلامية والعالم الحر بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والقانون الدولي ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية“.

وكان القيادي الفتحاوي ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد كشف اليوم، أن الفترة التي ستعقب عيد الأضحى المبارك ستشهد حراكًا من فصائل العمل الوطني والإسلامي لطرح مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام.