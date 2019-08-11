مواجهات عنيفة في ”الأقصى“ والاحتلال يفرق المصلين بالغاز (فيديو)

انطلقت في أعقاب صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال التي كانت تستعد لتسهيل اقتحام مئات المستوطنين لحرم المسجد بعد إخراج المصلين المسلمين منه.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان الفلسطينيين أصيبوا إصابات متفاوتة، فيما نشرت قوات الاحتلال أعدادًا كبيرة من جنودها في المسجد الأقصى وأنها تحاول إخراج الشبان الفلسطينيين منه بالقوة وباستخدام الغاز المسيل للدموع.

مواجهات عنيفة في "الأقصى" مع بدء اقتحام المستوطنين.. والاحتلال يفرق المصلين بالغاز #إرم_نيوز pic.twitter.com/g4Jw10fSqw — إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2019

وبحسب ناشطين، طلب خطيب الأقصى من المصلين المقدسيين البقاء في ساحات المسجد الأقصى وعدم مغادرته وتركه فريسة للمستوطنين الذين يتجمعون الآن بأعداد كبيرة على الجانب الآخر أمام باب المغاربة بانتظار أي فرصة للاقتحام.

وأكد شهود عيان في المسجد الأقصى لـ ”إرم نيوز“ أن أعداد المرابطين أمام المسجد الاقصى منعت المستوطنين وشرطة الاحتلال من دخول الأقصى.

وذكرت مصادر عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واعتبر وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الرضوخ للفلسطيينيين ومنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى في هذا اليوم هو خزي وعار، حسب وصفه.