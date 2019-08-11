عباس عقب صلاة عيد الأضحى: لن نسمح لأحد أن يخرجنا من أرضنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم الأحد، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، إن القيادة الفلسطينية لن تسمح لأحد بأن يخرج الشعب الفلسطيني من أرضه أو يأخذ حقوقه.

وأضاف: ”نحن هنا صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها ولن نسمح لأحد أن يحتل مكاننا، ولن نسمح لأحد أن يأخذ حقوقنا أو أن يهضمها“.

وتابع: ”سنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن“.

وقدّم التهنئة بالعيد ”لأبناء شعبنا في كل مكان، في الوطن والشتات والمخيمات، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كما نتوجه للأمتين العربية والإسلامية والعالم بأن يعود بالخير والسلام والبركات“.

ووضع عباس، عقب الصلاة، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على المشاركين في مسيرة منددة باقتحام مئات المستوطنين لأحياء البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدة قرب باب العامود في القدس، اعتدت على المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.