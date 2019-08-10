إسرائيل تعتقل منفذَي عملية ”غوش عتصيون“

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، اعتقال منفذَي عملية قتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام (الشاباك)، تمكن من اعتقال منفذَي عملية قتل الجندي دفير سوريك، قرب مستوطنية غوش عتصيون. وأضافت أن المعتقلَينِ هما فلسطينيانِ، أحدهما ينتمي لحركة حماس، دون…