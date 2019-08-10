إسرائيل تعتقل منفذَي عملية ”غوش عتصيون“

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، اعتقال منفذَي عملية قتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام (الشاباك)، تمكن من اعتقال منفذَي عملية قتل الجندي دفير سوريك، قرب مستوطنية غوش عتصيون.
وأضافت أن المعتقلَينِ هما فلسطينيانِ، أحدهما ينتمي لحركة حماس، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول عملية اعتقالهما.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، قبل يومين، عملية واسعة؛ للبحث عن منفذَي عملية محاولة اختطاف الجندي الإسرائيلي دفير سوريك، التي باءت بالفشل وقرر خاطفاه قتله، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.