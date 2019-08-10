الاحتلال الإسرائيلي يهاجم موقعًا قرب الحدود مع قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت موقعا فلسطينيا، قرب الحدود الشرقية، لوسط قطاع غزة.
وفتحت قوات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة، وسط القطاع، كما أطلقت مصابيح إنارة في سماء المنطقة.
وأوضح شهود عيان، أن الموقع الذي قصفه الجيش، يتبع لما يعرف باسم ”قوات الضبط الميداني“ التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وأكدوا سماع حركة لآليات الجيش قرب السياج الأمني، بالإضافة لتحليق طائرات بدون طيار في مكان الحدث.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي، بيانا حول الحادث حتى 2:20 تغ.