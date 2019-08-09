غرّمته 50 مليون دولار.. أمريكا تسجن رجل أعمال لبنانيًا متهمًا بتمويل حزب الله

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، سجن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار، باعتباره الممول المهم لحزب الله ومخالفة عقوبات فرضتها واشنطن عليه في السابق.

وتاج الدين البالغ 63 عامًا من العمر، أقرَ في كانون الأول/ديسمبر، أمام محكمة بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي، ”إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له“.

وفي أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين ”مساهمًا ماليًا مهمًا“ لمنظمة ”إرهابية“، بسبب دعمه لحزب الله الشيعي اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وبالتالي مُنِع عليه التعامل مع أمريكيين، لكنه كان متهمًا بأنه واصل إجراء تعاملات مع شركات أمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية آنذاك، إن ”تاج الدين تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية، في انتهاك للمحظورات“.

وفي آذار/مارس 2017 القي القبض على تاج الدين لدى وصوله الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأمريكية.