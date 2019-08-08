سوريا.. مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على منطقة ”خفض التصعيد“

قُتل 4 مدنيين، مساء الخميس، إثر قصف جوي نفذته مقاتلات روسية على أحياء سكنية في منطقة ”خفض التصعيد“ شمالي سوريا.

وذكر مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية استهدفت مدينتي خان شيخون، وكفرزيتا، وعدة بلدات تابعة لهما مثل الهبيط وسكيك وكفرسجنة وأرمنايا، ضمن منطقة ”خفض التصعيد“.

وأضاف المرصد أن فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

وأعلن الجيش السوري، الإثنين الماضي، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار هناك خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها لاتفاق ”منطقة خفض التصعيد“ بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة.

وكشفت ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيًا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/ تموز الماضي.