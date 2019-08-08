العراق.. تعيين قيادي بميليشيات الحشد مفتشًا عامًا لوزارة الدفاع وسط رفض سياسي

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين زياد خليفة خزعل التميمي، القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي مفتشًا عامًا لوزارة الدفاع العراقية، فيما أبدت جهات سياسية رفضها لهذا القرار.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، إن ”عبدالمهدي، أصدر أمرًا، يوم أمس الأربعاء، بتعيين زياد خليفة خزعل التميمي، القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي مفتشًا عامًا لوزارة الدفاع العراقية، وشغل المنصب ممثلًا عن منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، المقرب من طهران“.

وبينت المصادر، قيام ”(زياد خليفة خزعل التميمي)، بأعمال طائفية ضد المكون السني في محافظة ديالى، كونه شغل منصب آمر لواء 24 في الحشد الشعبي، في المحافظة، وشهدت المناطق التي يسيطر عليها هذا اللواء الكثير من الأعمال الطائفية والمنافية لحقوق الإنسان، من تهجير وخطف وغيرها من الأعمال“.

من جانبه قال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، لـ“إرم نيوز“، إنه ”من الكوارث أن يتم تعيين قيادي بميليشيات الحشد مفتشًا عامًا لوزارة الدفاع العراقية، فهل خلت هذه الوزارة المهمة من الضباط والمراتب، حتى يتم تعيين هكذا شخصية“.

وبين الألوسي، أن ”هذا مؤشر خطير على أن الميليشيات، المدعومة من إيران، بدأت بعملية السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة العراقية، وخصوصًا العسكرية، فهذا المنصب، سيتيح لهذه الميليشيات الاطلاع على المعلومات العسكرية، كما سيتم تسريبها إلى الحرس الثوري الإيراني، وهذا الأمر يشكل تهديدًا فعليًا على الأمن القومي العراقي“.

ودعا السياسي العراقي ”القوى السياسية العراقية إلى التصدي ورفض هذا التعيين، وإجبار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتغيير المرشح بشخصية عسكرية وليس ميليشياوية، حسب قوله“.