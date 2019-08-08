الأكراد ينظرون بحذر إلى الاتفاق الأمريكي التركي في شمال سوريا‎

المصدر: ا ف ب

أعرب مسؤول سياسي كردي كبير، اليوم الخميس، عن ارتياحه للاتفاق الأمريكي التركي الرامي إلى إقامة مركز عمليات مشتركة لشمال سوريا، لكنه اعتبر أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غامضة.

وقال الدار خليل: ”هذا الاتفاق قد يكون بداية أسلوب جديد، ولكن نحن نحتاج لمعرفة التفاصيل“ مضيفا: ”سنقوم بتقييم الأمر بحسب المعطيات والتفاصيل وليس اعتمادًا على العنوان“.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة الأربعاء على إقامة مركز عمليات مشتركة لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.

وجاء هذا الاتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المتوترة بين مسؤولين أتراك وأمريكيين أملاً في منع هجوم تركي على وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق شاسعة من شمال سوريا.

وتنظر أنقرة إلى هذا الفصيل على أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف ”إرهابياً“ والذي دخل في صراع عسكري مع الجيش التركي منذ عام 1984.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن أنقرة اتفقت مع مسؤولين أمريكيين على ”تطبيق أولى الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية من دون تأخير. وفي هذا الإطار إنشاء وبسرعة مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة“.

وكثفت أنقرة تهديداتها في الأيام الأخيرة بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن تركيا تستعد ”للقضاء“ على تهديد وحدات حماية الشعب الكردية ”في وقت قريب جدًا“، مؤكدًا في خطاب متلفز أن ”لتركيا الحق في القضاء على كافة التهديدات لأمنها القومي“. وقال الدار خليل بهذا الصدد إن ”أردوغان مصر في جميع الأحوال على إنهاء وجودنا“.