العراق يطرد ضباطًا من السلك العسكري إثر حادثة هروب السجناء من بغداد 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة، على خلفية حادثة هروب سجناء من مركز شرطة القناة بالعاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن ”محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت قرارًا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ببغداد“.

وأضاف أن ”القرار تضمن طرد خمسة ضباط، وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين“.

وهرب 15 موقوفًا، السبت الماضي، من مكتب أمني لمكافحة المخدرات في العاصمة العراقية بغداد.

وحسب بيانات رسمية فإن الموقوفين متهمون بتجارة المخدرات، ونشرت السلطات العراقية أسماءهم وطالبت المواطنين بالإبلاغ عنهم، فيما أعلنت خلال الأيام الماضية اعتقال عدد منهم.

وعلى إثر الخرق، أعلنت وزارة الداخلية إقالة قائد شرطة بغداد اللواء علي الغريري، وقائد شرطة الرصافة، وعدد آخر من الضباط، في إجراء سريع لتطويق الأزمة.

وتصاعدت المخاوف في العراق إثر الحادثة، وسط تحذيرات من تراخي القوات الأمنية وتنامي دور المجموعات المسلحة وتلاعب الأحزاب بالمؤسسة العسكرية.