مسؤول: أمريكا غير مستعدة لرفع السودان عن قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن بلاده لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع السودان قبل أن تفكر في رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، قال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية عندما سئل عن هذه المسألة: ”هناك عدد من الأشياء التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية“.

وأوضح أن هذه القضايا تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ”تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان“.

وقال ”هيل“ إنه التقى مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل تحالف المعارضة، وجماعات أخرى من المجتمع المدني.

وأضاف: ”بحثنا أيضًا أهمية إجراء تحقيق شامل مستقل في العنف الذي حصد حسب تقارير موثوقة العديد من الأرواح منذ الإطاحة بالنظام السابق“.

وأثنى على دور المرأة في الثورة وعبّر عن أمله في أن تلعب دورًا مهمًا في عملية الانتقال إلى حكومة مدنية.

وأكد أن ”أمريكا ملتزمة تمامًا بالمساعدة في عملية الانتقال بالسودان إلى حكومة يقودها مدنيون تعبر عن إرادة الناس“.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وائتلاف المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، مما دفع وسطاء دوليين للمطالبة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية.

وتصنيف السودان بلدًا راعيًا للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل نيسان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وقال هيل إن التعليق لا يزال ساريًا.

وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993؛ بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية آنذاك كانت ترعى الإرهاب.

ولقي عشرات المتظاهرين حتفهم في حملات على المحتجين في الخرطوم ومدن أخرى عقب سقوط نظام البشير.