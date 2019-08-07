السودان يدعو ”بومبيو“ إلى حضور توقيع ”الإعلان الدستوري“

وجه السودان رسميًا الدعوات لحضور حفل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 من أغسطس/ آب الجاري.

وأرسلت دعوة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهذه المرة الأولى التي تدعو فيها الخرطوم مسؤولًا أمريكيًا لزيارة البلاد منذ نحو 3 عقود من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، الأربعاء، عن تسليم عدد من الرؤساء والزعماء دعوات لحضور مراسم حفل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، وشملت الدعوات وزير الخارجية الإثيوبي، آبيي أحمد، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما شملت أيضًا عددًا من الدول العربية أبرزها السعودية والإمارات.

وشهد السودان اضطرابات حادة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير أبريل/ نيسان الماضي، انتهى بالاتفاق الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.