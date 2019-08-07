إسرائيل تحتجز معدات إصدار جواز السفر الفلسطيني ”البيومتيرك“

قال مدير عام الجوازات الفلسطيني، سلطي الريموني، اليوم الأربعاء، إنّ إسرائيل احتجزت منذ 4 أشهر المعدات الخاصة بإصدار جواز السفر المقروء آليًا ”البيومتيرك“، وذلك حسب الموصفات العالمية.

وأوضح الريموني في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أنّه ”ومنذ عامين يجري التحضير مع شركة فرنسية لإصدار الجواز الفلسطيني الجديد (البيوميترك) وهي منحة فرنسية، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية حالت دون ذلك“.

وأشار إلى أنه ”نتيجة الضغط الكبير على إصدار الجوازات وخاصة في فصل الصيف، تم طلب شراء 800 ألف جواز جديد لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع وباقي دول العالم“.

وكانت جهات فلسطينية ودولية أعربت عن خشيتها من أن تتعرض المعدات للتلف، خاصة أن تكاليفها باهظة جدًا، مشيرة إلى أنّ ”هيئة الشؤون المدنية وجهات دولية تمارس ضغوطًا على الاحتلال للإفراج عن المعدات“.

يذكر أن جواز السفر ”البيومتري“ يعتمد على بصمة العين، ويتضمن شريطًا ممغنطًا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمرير الجواز على الحاسوب في المطارات، الأمر الذي يسهم في تقليل وقت الانتظار، وتسهيل حركة المسافرين في المطارات العالمية.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي طالبت جميع دول العالم بتطبيقه.