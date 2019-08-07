الخارجية الفلسطينية محذرة إسرائيل: إرهاب أردان بالقدس لن يمر

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إسرائيل من أن قرارات ما يُسمى بـوزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان، بشأن حظر النشاطات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، باعتبارها عملًا إرهابيًا ومسًا بالسيادة والقانون الإسرائيلي، بما في ذلك النشاطات الثقافية والخيرية والإنسانية والتعليمية، هي إرهاب لن يمر.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”هذه القرارات جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال، وأذرعه المختلفة لتهويد المدينة المقدسة ومحيطها، وحلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال يوميًا ضد الوجود الوطني والإنساني لأبناء شعبنا المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما يجري يوميًا في بلدة العيسوية من قمع وتنكيل وتضييق على مواطنيها بهدف تهجيرهم بالقوة إلى خارج مدينتهم المقدسة، في أوسع محاولة لتطبيق التطهير العرقي الجماعي لسكانها. وأشارت إلى أن ما جرى من منع الاحتلال فعالية تأبين المرحوم صبحي غوشة، ومنع تخريج روضة أطفال في البلدة القديمة بحجة تهديد أمن إسرائيل“.

وأكدت على أن ”المؤسسات الفلسطينية في القدس، ليست بحاجة لإذن أو تصريح بالعمل من سلطات الاحتلال ووزير أمنها الداخلي العنصري أردان، حيث إن ممارستها لعملها ينبع من اتفاق إسرائيلي فلسطيني وفقًا لرسالة شمعون بيرس التي وجهها في حينه إلى مبعوث السلام النرويجي لارسن، التي أكد فيها التزام إسرائيل باستمرار عمل وفاعلية المؤسسات الفلسطينية في القدس“.

وأردفت أن ”قرارات أردان استعمارية عنصرية بامتياز وانتهاك جسيم للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وعليه فإن وجود الاحتلال ومؤسسات دولته، بما فيها وزارة أردان وزمرته هو الإرهاب بعينه“، مشددة على أن ”لا أحد في العالم يعترف بالسيادة والقانون الإسرائيلي على القدس، كما يدعي المستعمر أردان“.

وطالبت المجتمع الدولي، ”بسرعة توفير الحماية للمواطن الفلسطيني المقدسي من إرهاب دولة الاحتلال ووزرائها ومؤسساتها وأذرعها، وسرعة العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقًا لبروتوكولات واتفاقيات جنيف والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار متحدون من أجل السلام لتوفير سبل الحماية لشعبنا الأعزل من جبروت الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه“.

وجددت الوزارة ”رفضها لمحاولة أردان إلصاق تهمة الإرهاب بشعبنا وبوجودنا على أرض وطننا، وعليه ستأخذ أردان وقراراته للمحاكم الدولية لمحاسبته على قراراته العنصرية، فلا يجب إعطاؤه الشعور بالتفوق، وأنه فوق المحاسبة والنجاح في وصم شعبنا بالإرهاب لمجرد وجوده في العاصمة المحتلة“.