من هو محمد يزبك الذي اجتمع معه حسن نصر الله في صورة نادرة؟

عمّم أحد مراسلي قناة المنار التلفزيونية اللبنانية، صورة لأمين عام حزب الله حسن نصر الله مجتمعًا برئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، في منزله ببعلبك؛ للاطمئنان على صحته.

وشكّل نشر هذه الصورة التي تعتبر نادرة في الصحف اللبنانية، لكون نصر الله مختفيًا عن الأنظار، حدثًا إخباريًا خضع لتحليلات سياسية تفاوتت في تقدير الرسالة المستهدفة وتوقيتها.

#بعلبك منورت اليوم… لأن سماحة الأمين على الدماء كان مشرفها بحضوره…

لزيارة الشيخ محمد يزبك والاطمئنان على صحته..

السيد #حسن_نصرالله pic.twitter.com/50ViVDHM4d — Hassan Khalifhe (@HKhalifhe) August 6, 2019

ومعروف أن نصر الله يبرمج ظهوره المتلفز، بمناسبات ورسائل سياسية توصف عادة أنها موقوتة بأجندات للحزب ولإيران.

وكان الشيخ يزبك، وهو أحد مؤسسي تنظيم ”حزب الله“، خضع في إيران لعملية جراحية، وعاد إلى لبنان بعد فترة قضاها في الخارج، كما أفاد حسن خليفة، مراسل قناة المنار، الذي نشر الصورة وعممتها صباح اليوم، قنوات ومواقع لبنانية.

من هو الشيخ يزبك؟

الشيخ محمد يزبك الذي يتولى الهيئة الشرعية في حزب الله، درس الدين في العراق، وعاد إلى لبنان العام 1980؛ ليسهم في إنشاء الحوزات والمؤسسات الدينية والسياسية ذات الطابع المذهبي الشيعي. وشارك مع عباس الموسوي وصبحي الطفيلي (وكلاهما من شيعة سهل البقاع ) في تأسيس حزب الله العام 1982.

وفي بعض التوثيقات المرجعية يرد اسم الشيخ يزبك بأنه أيّد ثورة زميله الطفيلي، العام 1987، داخل حزب الله، والتي وُصفت في حينه بأنها انتفاضة ضد احتكار السلطة لأبناء جنوب لبنان.

ويوصف الشيخ يزبك، الذي تعرض لمحاولة اغتيال العام 2005، بأنه ممثل المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، في منطقة سهل البقاع، بالإضافة لكونه الممثل الخاص للأمين العام للحزب حسن نصرالله وعضو المجلس الأعلى لمجلس الشورى في الحزب، إضافة لرئاسته المجلس الشرعي المعروف أيضًا باسم اللجنة القانونية العليا للحزب.