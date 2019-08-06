تداول فيديو يُظهر انتشار قوات أمريكية في الموصل

تداول نشطاء من محافظة نينوى، شمال العراق، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر انتشار قوات أمريكية في الموصل، مركز المحافظة.

ووفقًا للنشطاء، فإن القوات الأمريكية تجولت في عدد من مناطق الموصل لمدة اقتربت من الساعة، وعادت إلى موقعها في القصور الرئاسية، مؤكدين أن هذا الانتشار هو الأول من نوعه.

لكنّ رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم، قال إن المجلس ليس لديه أي معلومات أو تفاصيل، حول تجوال هذه القوات وسط الأحياء السكنية والشوارع العامة.

وأوضح إبراهيم لـ“إرم نيوز“ أن ”اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، خاطبت قيادة عمليات نينوى، لمعرفة سبب تجوال القوات الأمريكية، وهل جاءت بموافقة ومرافقة القوات الأمنية، وهل هي ضمن الواجبات التدريبية والاستشارية، وإلى الآن لم يأتِ الرد من قيادة العمليات“.

جاء هذا الانتشار العسكري المزعوم، بالتزامن مع تصعيد عنصار الحشد الشعبي في منطقة سهل نينوى وقطعها للطرق؛ رفضًا لقرار الانسحاب من نقاط التفتيش الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي.

وأعلن الحشد الشعبي، في شهر شباط/فبراير الماضي، عن منعه القوات الأمريكية من إجراء جولة ميدانية راجلة في إحدى مناطق مدينة الموصل، وسط مخاوف من حصول صدامات مسلحة، بسبب الاحتكاك بين الطرفين.